Rayados venció por 2-1 a Tigres UANL este sábado en el amistoso que se llevó a cabo en San Antonio, Estados Unidos. Si bien el juego no fue oficial, el Clásico Regio se vivió como tal.

Las aficiones colmaron el Alamodome y el triunfo lo obtuvo el equipo de Martín Demichelis. Rayados venía golpeado por los últimos malos resultados en el Apertura 2024 y la victoria contra Tigres le dio aire.

ver también Video: la celebración especial de Martín Demichelis tras la victoria de Rayados ante Tigres UANL

Sin embargo, está claro que no deja de ser un amistoso, pero ahora ambos clubes se volverán a cruzar el próximo sábado. En este caso, Monterrey y los Felinos se enfrentarán por la Jornada 12 de la Liga MX en el Gigante de Acero.

Publicidad

Publicidad

Lucas Ocampos, flamante fichaje de Rayados, jugó su primer Clásico Regio y en el mismo convirtió uno de los dos goles que le valieron el triunfo a la Pandilla. Luego del partido, el argentino contó cómo vivió el partido ante Tigres.

Lucas Ocampos contó sus sensaciones de su primer Clásico Regio

Lucas Ocampos convirtió un gol en el Clásico Regio (IMAGO)

“La verdad es que el ambiente estuvo espectacular, lo de la intensidad de los dos equipos, los roces, la fricción al final estos partidos se juegan así, fue un incentivo para lo que va a ser el sábado porque vamos a ir con muchas ganas”, comentó en un principio Lucas Ocampos sobre el Clásico Regio.

Publicidad

Publicidad

“Estos partidos se juegan así, tanto nosotros como ellos querían ganar, cuando hay un amistoso a veces la pierna se puede ir un poco más, un poquito más de libertad pero mientras no sea con mala leche cada uno puede ir fuerte y la verdad que por lo menos a mí me gusta y yo creo que ellos también, no hubo ningún problema y eso queda dentro de la cancha”, agregó el extremo argentino.

Por último, Lucas Ocampos se mostró feliz por el gol, pero ya piensa en lo que será el Clásico Regio del sábado: “Estoy contento por el gol, pero al final el más importante va a ser el del sábado“.