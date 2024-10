Rayados sufrió un nuevo traspié en el Apertura 2024 tras caer como visitante de Atlético de San Luis por 1-0 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la undécima jornada. Una vez consumada la derrota de su equipo, Martín Demichelis compareció ante los medios de comunicación para explicar las claves de la segunda caída de La Pandilla desde que asumió la conducción del equipo.

Al respecto, el entrenador argentino remarcó que la falta de efectividad frente al arco rival fue una de las grandes razones de la derrota de los Albiazules. Además, resaltó el buen andar de los potosinos en casa, donde ganaron seis partidos y solo empataron uno en este torneo.

“Tuvimos un juego muy difícil, jugamos contra el mejor local, el primer tiempo llegamos, no tuvimos precisión. No sufrimos, no le dejamos tener posesión a un rival que maneja muy bien la pelota. Faltó ser más precisos, generar más en el primer tiempo, en el segundo tuvimos algunas chances más, pero no tuvimos precisión al definir. Por muy poco nos hacen un gol, no hay mucho más que decir”, comentó el ex DT de River Plate.

Más allá de esto, Demichelis identificó algunos aspectos positivos de lo mostrado por su conjunto en San Luis Potosí. “Hay que tener calma, el plantel, el hincha y el cuerpo técnico. El futbol se define por acciones muy pequeñas, a pesar de la derrota, nos paramos bien en el campo”, agregó.

Las críticas de los aficionados de Rayados a Martín Demichelis

La derrota de Rayados en su visita a Atlético de San Luis caló hondo en los aficionados del conjunto regiomontano, quienes mayormente apuntaron sus críticas contra el entrenador una vez finalizado el encuentro.

“Lárgate Demichelis”, “podrá ser leyenda en River y en Europa, pero director técnico para Rayados no es” y “fuera Demichelis”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los fanáticos albiazules.