Óliver Torres es la incorporación estrella de Rayados de este mercado de fichajes. Después de 12 años jugando en Europa, el español tomó la decisión de continuar su carrera en Monterrey.

El centrocampista aún no se entrena con Rayados y se espera que se reporte al mando de Fernando Ortiz el próximo 1 de julio, cuando oficialmente se termine su contrato con el Sevilla, su último equipo antes de firmar con la Pandilla.

El fichaje de Óliver Torres generó sorpresa en la Liga MX y muchos se cuestionaron por qué el jugador eligió seguir su carrera en México, algo que el volante reveló en las últimas horas en una entrevista con Relevo, un diario online español.

Óliver Torres reveló por qué decidió fichar por Rayados

“Fue curioso porque tuve la reunión por la noche con el presidente (José Antonio Noriega) y el director deportivo (Héctor Lara) y a los cuatro días vi que me siguió Canales en redes y dije: ‘ostia, esto va más en serio’, comentó en un principio Óliver Torres.

Sergio Canales fue clave para convencer a Óliver Torres (IMAGO)

“Canales me envió un audio de cuatro minutos contándome un poco todo lo que era la ciudad, cómo era el proyecto, cómo se había sentido él este año y la verdad que me convenció. Me dijo que tenía ganas de que fuera para allí, y desde ese día me está ayudando muchísimo y se lo agradezco mucho”, añadió el centrocampista sobre el rol que tuvo Sergio Canales para convencerlo.

Asimismo, Óliver Torres comentó cómo fueron las negociaciones con José Antonio Noriega y el club: “El año pasado tuve un primer acercamiento donde yo no me planteaba salir de Europa. Entonces no me lo planteaba y, este año, fue todo muy rápido. Además, me escribieron por la mañana que querían tener una reunión conmigo por la noche. La tuvimos y en una semana estaba cerrado“.

“La verdad es que fue todo muy fácil, el proyecto fue muy convincente, la gente con la que hablé, el factor humano fue súper importante y, sobre todo, sentí que era importante para su proyecto y eso fue lo que me hizo sentir que tenía que marcharme para allí”, agregó el español.

Óliver Torres reconoció que el interés de Rayados encajó con lo que buscaba: “Era lo que buscaba y lo que necesitaba en mi vida: un cambio radical, por así decirlo. Salir de mi zona de confort, ir a un país donde se me conoce poco. Entonces, es como volver a empezar de cero, volver a conectarme conmigo mismo, volver a disfrutar y hacer que la gente me valore según lo que vea en ese momento”.

Finalmente, el centrocampista habló sobre qué espera de Nuevo León: “Me han dicho que la ciudad es increíble, que la gente es súper servicial, que te ayudan siempre para todo y eso también ha sido un factor importante. con todo el mundo que he hablado me han hablado maravillas, tanto gente del propio club como compañeros antiguos que han estado allí”.