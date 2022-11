La Selección Mexicana se encuentra en plena preparación de cara al partido contra Argentina, el cual significará su segundo encuentro en Qatar 2022. Para los dirigidos por Gerardo Martino es importante llegar con una victoria al último encuentro, ya que solamente dependerá de ellos cerrar la clasificación para los octavos de final.

Por otro lado, de cara al encuentro del próximo sábado, comienza a surgir el nombre de Rogelio Funes Mori como posible titular en lugar de Henry Martin, quien fue titular contra Polonia. Además, Guillermo Ochoa le manda un mensaje a Lionel Messi y a todo el seleccionado albiceleste.

Guillermo Ochoa envía un mensaje a Argentina

En la previa al partido contra Argentina, Guillermo Ochoa no se achicó y le envió un mensaje a los sudamericanos. "A mí no me gusta el, 'oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil' o el, 'quiero evitar a esta selección porque es muy complicada'. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles", advirtió Guillermo Ochoa.

¿Rogelio Funes Mori titular ante Argentina?

Sin duda una de las grandes polémicas en el Tri estuvo rodeada de Rogelio Funes Mori y su convocatoria al mundial. Sin embargo, el atacante de Rayados se encuentra en Qatar 2022 y se perfila para ser titular el próximo sábado contra Argentina en lugar de Henry Martin, quien fue titular ante Polonia.

