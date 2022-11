En pocas horas, México se juega su última chance para clasificar a los octavos de final de Qatar 2022 cuando enfrente a Arabia Saudita en el último encuentro del Grupo C. Por otro lado, previo al partido, David Faitelson realizó un angustiante análisis del Tri y le dio un lapidario consejo a todo el seleccionado nacional.

En Doha, el equipo de Gerardo Martino nunca apareció. A penas se vieron buenos pasajes ante Polonia y una buena presión en los primeros 15 minutos del partido contra Argentina. Sin duda, desde estos hay pocos argumentos para que los fanáticos se puedan ilusionar con el conjunto nacional y verlo clasificar a la siguiente ronda.

Debido a esto, no es casualidad que David Faitelson haya hecho una lapidaria editorial sobre el Tri ya que entiende que hay una chance para pasar de ronda, pero que están más cerca de volver a México que mantener su estadía en Qatar. “Posibilidades hay, la fe también existe, la esperanza muere al último, como dicen por ahí, pero con todo respeto, yo creo que México tiene que ir reservando su vuelo de regreso a la Ciudad de México”, comenzó el periodista de ESPN, según lo informado por Diario Récord.

Además, explicó que el problema del Tri va más allá de poder ganarle a las selecciones de su grupo. “Perdón que sea tan pesimista, pero el problema no es ganarle a Arabia Saudita. El problema, ni siquiera, es que le metas cuatro goles a los árabes. El problema, ni siquiera, es que se combine un resultado afortunado con Polonia y el equipo de Argentina”, continuó.

Y agregó: “El problema es México que ha enseñado un futbol paupérrimo, que ha enseñado realmente lo que han sido los dos últimos dos años de su proceso. Este equipo no juega al futbol, no tiene idea definida, no produce jugadas de gol, no tiene gol, no tiene espíritu”. Por último, el reconocido reportero marcó que ni siquiera con voluntad de los jugadores los hará llegar a los octavos de final del mundial.

“Los jugadores luchan en la cancha, corren, se entregan, les dolió perder contra Argentina, pero no tienen el futbol para alcanzar la ronda de los Octavos de Final. Podría ser que, en una buena tarde de México, que es todo un milagro, lleve a México hasta la ronda de los Octavos de Final, pero hoy, me parece irreal que México aspire a la ronda de eliminación directa”, finalizó David Faitelson.

