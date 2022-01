Momentos de euforia y desahogo fueron los que vivió la Selección Mexicana en su visita al Independence Park de Kingston, donde visitó a Jamaica y se quedó con tres puntos vitales, al dar vuelta el marcador y acabar con triunfo por 2-1. Alexis Vega fue uno de los hombres de la noche, ya que, con su gol, le dio la victoria al Tri.

El camino de la Selección Mexicana en las Eliminatorias Concacaf, se hacía más cuesta arriba que nunca, luego de verse en desventaja en el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, los cambios de Gerardo Martino hicieron efecto y sobre el final, llegaron los goles que le dieron al Tri mucha más tranquilidad en su intento por asegurar boleto para Qatar 2022.

Al término del encuentro, Alexis Vega se mostró contento por la entrega del equipo y también por su momento en lo individual: “Después de lo que había pasado, un gol que nos da un golpe anímico, nadie dejó de correr. Fuimos solidarios con cada uno de nuestros compañeros”, recalcó el atacante de Chivas.

“Estos partidos se ganan así, hay que meter, hay que correr, y las que tengamos, hay que meterlas”, analizó para TUDN una vez finalizado el encuentro entre la Selección Mexicana y Jamaica. Cuando faltaban ocho minutos para el final, Vega remató de zurda un centro de Charly Rodríguez, y el Tri se unió en un grito de alivio.

Su gran momento

Además de participar en los dos goles de México ante Jamaica, Alexis Vega puede jactarse también de haber tenido un gran inicio en el Clausura 2022 con Chivas: “Muy contento con lo que ha estado pasando, primero en mi club que es el que me da la posibilidad para venir a la selección, y aquí toca demostrar”.

Martino apostó por un tridente de la Liga MX, y Alexis Vega fue uno de los mejores jugadores de la noche. “Cuando se presentan las oportunidades, hay que aprovecharlas al máximo. Me siento contento, muy pleno en todos los sentidos, y trataré siempre de apoyar, de poner mi granito de arena cuando me toque, y cuando no también”, reflexionó el atacante de Chivas.