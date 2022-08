La falta de resultados positivos en la Selección Mexicana ha provocado que los fanáticos no paren en pedir a gritos a ciertos jugadores con los que el Tri ha brillado, y uno de ellos ha sido Carlos Vela, quien a pesar de que en múltiples ocasiones ha rechazado representar a México y portar los colores aztecas, sigue contando con la simpatía de los fans mexicanos, y por ello se le hizo por enésima vez la pregunta del millón ¿Volverías al Tri?

En una charla con Carlos Hermosillo, el futbolista del LAFC reiteró que para él su ciclo con el combinado tricolor ha llego a su fin y en esta ocasión a diferencia de otras veces dio a conocer algunas razones para no ser parte del equipo comandado por Gerardo “Tata” Martino, pues reveló que prefiere anteponer su tranquilidad y realmente no está convencido en estar en aquel sitio pese al clamor de los fans.

"Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar cien por ciento en un lado es mejor no estorbar".

De esta forma una vez más el Campeón Sub-17 de Perú 2005 confirma no sentirse para nada a gusto con el Tricolor, por lo que prefiere enfocarse en obtener el título de la MLS con la escuadra de Los Ángeles, mismo que le ha sido esquivo desde que llegó en 2018, pero este año puede ser 'el bueno' con las incorporaciones de Gareth Bale y Giorgio Chiellini.