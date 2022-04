Esta semana la selección mexicana aplicó el modo mundialista al lograr su clasificación a y al conocer a sus rivales de la fase de grupos de Qatar 2022, y al mismo tiempo han sido días en que se ha reactivado el debate sobre la convocatoria de Javier el Chicharito Hernández por su jerarquía de máximo goleador del Tri.

A pesar de sus destellos en la MLS con el Galaxy de Los Ángeles, Javier el Chicharito Hernández no participó en ninguno de los partidos del octagonal clasificatorio de la Concacaf. De hecho, Gerardo el Tata Martino no lo volvió a llamar desde los partidos de la Fecha FIFA de septiembre de 2019; el último partido del goleador con el Tri fue el día 6 de aquel mes contra Estados Unidos.

Para Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, está prácticamente descartado la presencia de Javier el Chicharito Hernández en la Copa del Mundo Qatar 2022. Es complicado "que sea tomado en cuenta de aquí en adelante", dijo el directivo tras el sorteo mundialista en el que el Tri quedó dentro del Grupo C.

En entrevista con ESPN, Yon de Luisa explicó la razón por la que Javier el Chicharito Hernández no figurado en los planes de la selección mexicana para el Mundial Qatar 2022. "No lo hemos convocado. Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante". El presidente de la FMF remató que "problemas internos" le han cerrado las puertas del Tri a CH14. "Es algo que se ha hablado internamente; hay sus razones y se han puesto sobre la mesa en su momento. Si se ha decidido no convocar, es por algo".

Casi decidida la lista del Tri para Qatar 2022

A menos de ocho meses del debut de la selección mexicana en Qatar 2022, Yon de Luisa apuntó que Gerardo Martino tiene prácticamente resuelta la convocatoria. "Muy definida la lista, no esperamos grandes sorpresas después de tantos partidos en los últimos meses, sí se han tenido convocatorias variadas, lo hemos visto no sólo en partidos de Nations League, creo que en ese sentido se han revisado bien todo el abanico de posibilidades. Viene el detalle fino, si son 23 o si la FIFA decide ampliarlo a 26".