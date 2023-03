La Selección Mexicana de futbol igualó este domingo ante Jamaica por la última jornada del Grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, logrando obtener el boleto al Final Four de este certamen. Más allá de lo ocurrido en el campo de juego, uno de los hechos que llamó la atención fue el comportamiento de los aficionados que asistieron al Estadio Azteca.

Los fanáticos aztecas se expresaron en distintos momentos con abucheos dirigidos hacia Diego Cocca, Guillermo Ochoa y algunos otros futbolistas del equipo nacional. Muchas fueron las voces que se sumaron a la polémica, entre las que se encontró la de un histórico del Tri como es Javier Hernández.

Después de las palabras del Chucky Lozano que causaron polémica y despertaron diferentes debates, el Chicharito se sumó a cuestionar la actitud de quienes reprobaron a la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula. En su descargo durante una de sus transmisiones en redes sociales, el delantero cargó contra la actitud de aplaudir cuando las cosas salen bien y abuchear cuando esto no ocurre, pues entiende que eso no significa apoyar, lo cual sí necesita el Tri para mejorar.

"Todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir, de poder pedir, de poder quejarnos si las cosas no van como queremos, punto número uno. Ahora, punto número dos, veanlo desde esta perspectiva: tu selección va ganando, va haciendo goles y tu aplaudes, perfecto. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco como extremo eso? Entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va bien no hay apoyo, no hay. Porque cuando el Chicharito hace tres goles o la selección hace 50 goles festejas, no apoyas, festejas. Entonces, cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y tu abucheas, no estás apoyando, ¿no? [...] Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces, no hay apoyo a la selección", comenzó lanzando CH14.

Y remató: "Un partido como el de hoy (Jamaica) que, la neta, se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar... No digo que hay que celebrar pero tampoco es para abuchear, creo yo. Y te puedes quejar, obvio. [...] ¿Al segundo partido de Cocca que se abuchee? Creo que ahí sí es donde todos, si queremos llegar al quinto partido, es donde todos tenemos que mejorar. Nosotros ganando, mejorando, jugando mejor, pero los fanáticos aprendiendo a ser buenos fanáticos. Hay que apoyar, porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la Selección de México".