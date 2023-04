Pese al nivel tan destacado que entrega semana a semana con la Salernitana en Italia, la convocatoria de Memo Ochoa con la Selección mexicana no gusta de forma unánime, candidateando cada que hay oportunidad a nuevos guardametas.

En la baraja local hay elementos como Carlos Acevedo, David Ochoa o Luis Malagón esperando su oportunidad, sabiendo que en este momento el formado en América tiene argumentos sólidos para pelear la titularidad rumbo a 2026.

Gracias a sus magníficas condiciones y el presente con Toluca, algunos ponen en esa lista a Tiago Volpi. El portero brasileño tiene cariño al país y se ha adaptado de maravilla; sin embargo, decidió enfriar esa posibilidad.

En charla con TUDN, optó por tomar una postura realista: "El tema de naturalización no cierro las puertas porque tengo planes futuros de quedarme en el país, pero el tema de la Selección mexicana es complicado en cuanto a los naturalizados. Hay porteros de buena calidad que pueden ejercer la función".

Por otro lado, decidió separse de la lista de opciones a algún día vestir la casaca Tricolor: "A mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la Selección, si no hay interés de las personas, se me hace feo estar como generando este tipo de opciones. Si la gente no está dispuesta a hacerlo o si nunca hubo ningún acercamiento", argumentó para terminar.