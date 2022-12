La Selección Mexicana estuvo realmente cerca de conseguir el objetivo de clasificar a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022, pero en la jornada de ayer no contó con fortuna. El triunfo 2-1 sobre Arabia Saudita no alcanzó y si bien fue milagroso que no cayeran más goles aztecas o de Argentina (que vencía 2-0 a Polonia), esto no debe tapar el pésimo manejo que se ha hecho en el equipo en los últimos años.

El proyecto futbolístico de la FMF deja muchísimo que desear y esto queda reflejado en el fracaso que supone esta eliminación y en otros resultados deportivos. Es por eso que Rafael Márquez, leyenda del futbol mexicano y del Tri, lanzó una dura crítica en plática con TUDN. No está para nada contento con lo sucedido y exigió por cambios importantes de cara al próximo ciclo mundialista.

El exjugador señaló con contundencia: "Es un golpe fuerte para el futbol mexicano, para darnos cuenta que no somos lo que nos creemos: no tenemos una buena organización, no tenemos buenos cimientos, no tenemos buenas bases. Ya nos ha rebasado Estados Unidos, ya no está rebasando Canadá sin ser potencia, entonces ¿qué tenemos que hacer? Empezar desde cero, juntarnos todos e intentar hacer un gran proyecto, porque esto no puede pasar en el próximo Mundial donde vamos a estar en casa".

"Estoy triste, decepcionado, lamentablemente nos quedamos a la orilla. Tuvimos que reaccionar hasta el último partido para poder demostrar las capacidades que tiene el equipo mexicano y desafortunadamente no nos alcanzó. La actitud del primer partido me generó dudas de que se pudiera llegar a Octavos de Final. La actitud de hoy, esa la debieron mostrar contra Polonia, esas ganas de querer ganar, yo le achaco a eso que no se pudo conseguir la clasificación y nos quedamos cortos", agregó más tarde.

Por último, recordó aquella goleada 7-0 sufrida ante Chile en 2016 para explicar que este tipo de fracasos se olía desde hace tiempo: "Fue una llamada de atención de que teníamos que hacer algo más, y esto de hoy es una bofetada, que casi nos deja noqueados. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para tener un mejor futbol mexicano, para poder desarrollar mejores jugadores, para poder traer a Europa a más jugadores mexicanos y así poder crecer como país futbolísticamente".

