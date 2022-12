La Selección mexicana no logró cumplir sus objetivos y ha caído eliminada de Qatar 2022, viniendo ahora un periodo profundo de reflexión y en el cual se tendrán que hacer cambios importantes de cara a 2026.

Una de las voces consentidas de la televisión mexicana es Luis García Postigo, que a través de sus redes sociales se mostró molesto por el resultado del conjunto nacional y las decisiones tomadas recientemente.

El Doctor señaló fundamental decirle adiós a los jugadores de experiencia, aunque no mencionó nombres: “Hay una generación que ha jugado cuatro o cinco mundiales, y que ya no da más. Por el bien del futbol mexicano se tienen que ir. Que alguno pretenda decir que quiere seguir para el próximo ciclo, ya no, ya no pueden seguir”.

“Esto es un fracaso rotundo. Hoy estamos dos partidos atrás del quinto partido. Sufren todos, los futbolistas y su prestigio. El futbol mexicano, la liga, sus patrocinadores. Llegó un momento en el que se afecta a todo el entorno. Hay sensaciones de desazón, tristeza, enojo y de molestia. Se ha recibido una cachetada dolorosa y brutal, yo no sé cómo se le dé vuelta a esta situación”, dijo para cerrar el comentarista.

Los apuntados para salir

Vendrá a partir de ahora un importante recambio generacional en la Selección mexicana. El único que ya declaró abiertamente su salida es Andrés Guardado, existiendo otros elementos como Héctor Moreno, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera o Rodolfo Cota que ya rebasan los 34 años.

