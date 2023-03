Diego Martín Cocca apenas lleva dos partidos al frente de la Selección Mexicana de futbol, pero ya hay quienes quieren verlo afuera. Uno de ellos es un Director Técnico, que fue suplantado por el argentino en el pasado reciente y ahora quiere una especie de "venganza". Sí, se proclamó listo para tomar las riendas del elenco nacional y sucederlo.

No hay que retroceder mucho en el tiempo. Viajemos a noviembre del 2022: Tigres UANL se quedó sin entrenador tras la salida de Miguel Herrera, quien tuvo algunos roces con la plantilla y la directiva. Cocca fue el elegido para reemplazarlo, pero duró muy poco ya que en febrero aceptó la propuesta del Tri. ¿Y si ahora el Piojo tiene revancha?

Miguel Herrera quiere ser el DT de la Selección Mexicana

En plática con TUDN, el actual estratega de Tijuana aseguró que desea ser tenido en cuenta por los directivos de la FMF. "Yo siempre estoy listo (para ser el DT), siempre lo he dicho, luego habla uno de Selecciones, yo no me candidateo, siempre estaré listo, nunca le diré que no a la Selección, yo ya pasé ese proceso, ya vivi la Selección", señaló en medio de las críticas a Cocca.

Más adelante, sin embargo, aseguró: "Siempre apoyaré a la Selección al máximo, quiero que gane, lo importante es que gane México". Aún así, evidentemente, estará al pendiente por si suena su teléfono y tiene que tomar las riendas del conjunto nacional, tal como lo ha hecho en el pasado.

Miguel Herrera, lejos del retiro como DT

"El retiro es cuando uno ya esta cansado, cuando le empieza a fastidiar el viaje, las concentraciones. Estoy muy bien, sano, con mucha pasión todavía por el futbol. Haber llegado a Xolos me dio una madurez importante, de gente que me ayuda a liberar las emociones, los cambios que puedan venir, puede que siempre sea mejor", confesó el Piojo.