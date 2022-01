El Tri de Gerardo Martino tuvo un 2021 para el olvido luego de haber perdido en tres ocasiones consecutivas ante Estados Unidos, por lo que puso en su presencia en Qatar 2022, especialmente tras caer ante Canadá. Por otra parte, Efraín Juárez, Campeón del Mundo Sub-17 en 2005, dijo que Carlos Vela y Chicharito Hernández apostarían a este mal momento de la Selección Nacional de México.

El inicio de seleccionado nacional del director con el argentino como timonel tuvo fue grandioso debido a que fue campeón de la copa oro 2019 y logró una victoria ante Países Bajo. Sin embargo, la goleada ante Argentina por 4-0 y las posteriores derrotas en el 2021 dejaron más dudas que certezas en el estratega sudamericano.

Debido a esto, Efraín Juárez, quien supo llevar el jersey del Tri en el Mundial Sub-17 y Sub-20, dijo que Chichartio Hernández y Carlos Vela aportarían su experiencia al seleccionado nacional. “Gente de esa calidad más que hacer falta, siempre suma porque la selección es lo más importante y lo más grande, y no hay nadie por encima de ella, claro que sumarían y es la realidad, porque tener a lo mejor siempre ayuda, pero es complicado hablar a lo lejos y no sé, no entiendo las circunstancias, habrá razones y los protagonistas sabrán el por qué”, expresó el futbolista a Diario Récord.

Y agregó: “Cuando se habla de ellos son palabras mayores en este país y por eso es un orgullo conocerlos, que sean mexicanos y ojalá vengan más. Están haciendo bien las cosas, aquí los respetan muchísimo, se les habla muchísimo, son parte fundamental de sus equipos, pero también de la liga para el crecimiento que está teniendo”.

Por último, el jugador que milita en el Vålerenga Fotball de la Eliteserien de Noruega, añadió merecen estar por los impresionantes números que tienen. “Con Carlos hablo mucho, con Javier nunca hemos jugado en contra, la pandemia ha hecho estos dos años complicados, pero sabe y entiendo lo que pienso de él. Carlos es el máximo goleador en la historia de la liga, nada más, y Javier tuvo un tema de lesión que le complicó, pero si vemos sus números son impresionantes y si hubiera jugado todos los partidos tal vez habría sido Campeón goleador”, finalizó Efraín Juárez.