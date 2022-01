Eliminatorias Concacaf: Martino espera una Final en el México vs Panamá

México se jugará gran parte del boleto al Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles contra Panamá en el Estadio Azteca. Esto es un hecho que el técnico Gerardo Martino tiene claro y así lo dejó ver al señalar que este cotejo estaba marcado desde hace unas semanas como una Final y con los resultados que se acaban de dar, mantiene ese estatus.

“El partido en líneas generales de México fue malo, sobre todo en el primer tiempo; corregimos un poco en el segundo tiempo, en los primeros minutos tuvimos más dinámica, pero en líneas generales jugamos mal. El partido de Panamá sigue siendo una final, lo era antes de Fecha FIFA, lo fue después de la victoria en Jamaica y lo sigue siendo ahora. Volvemos a tener un partido decisivo y evidentemente un partido que vale la posibilidad de asegurar una plaza en el Mundial”, expresó.

Por otra parte, el Tata no tuvo reparo en confesar que la actuación del Tricolor en contra de Costa Rica fue mala para todos los que conforman el equipo, incluso para él, toda vez que pudo haber fallado en sus decisiones, pero todo desde lo estrictamente futbolístico, ya que no detectó un problema de mala actitud en sus dirigidos.

“Son partidos que se dan. A veces nos toca jugar mejor y otras peor. Hoy fue una mala noche de todos, hasta de mis decisiones, desde lo inicial hasta lo que hice en el partido. Nunca me defraudo con un equipo que da todo lo que tiene. Está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística, tuvimos actitud, pero nos faltaron ideas”, dijo, al tiempo de agregar que la responsabilidad es compartida y tendrá que evaluar donde estuvieron las fallas puntuales.

“Esto es una responsabilidad de todos. Me siento respaldado por el equipo, cuando hay una buena noche es responsabilidad de todos, no he hecho un análisis pormenorizado de donde pude haber cometido errores”, señaló.

RESPETÓ EL “FUERA TATA”

Pese a que el aforo fue limitado a 2 mil personas en el Coloso de Santa Úrsula, la molestia de los aficionados por el resultado y el mal funcionamiento fue canalizada directamente hacia Martino. El grito de “Fuera Tata” fue sonoro y es algo que el técnico no ignoró, pero tampoco profundizó.

“Mucho no puedo comentar porque cuando un equipo tiene una expresión futbolística como la nuestra esta tarde, hay una reprobación de la gente al entrenador. Solamente el compromiso de tratar de mejorar y no mucho más que eso”, sentenció.