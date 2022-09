La situación de Alejandro Zendejas y la Selección de México está acaparando todas las miradas en el país, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez falta menos para Qatar. El futbolista de 24 años está viviendo un momento soñado con el Club América, pero una irregularidad con la FIFA, de acuerdo a diferentes informes de los medios de comunicación, no le permitiría ser convocado por Gerardo Martino.

Estados Unidos, país en el que nació el atacante azulcrema, está preparado para robárselo. Mientras tanto, desde la FMF, no han existido novedades concretados sobre su futuro. Y frente a todos estos datos, fue el entrenador de las Águilas el que tomó la palabra para defender los intereses de uno de sus dirigidos...

"No soy quién para opinar respecto a las decisiones que se tomen en un área que no me corresponde. Hay que tener cuidado con las palabras y cómo se utilizan a la hora de comunicar, sea el entrenador de la Selección de México o de un equipo", comentó Fernando Ortíz sobre los dichos de su compatriota.



"La comunicación no es fácil y a veces hay que medir las palabras. Es lo único que voy a decir", agregó el entrenador del Club América, durante la conferencia prensa de este viernes 2 de septiembre, previo al partido frente a Tigres UANL por la Jornada 12 del Apertura 2022 de la Liga MX. ¡Le aplicó un correctiva!

¿Qué dijo Gerardo Martino de Alex Zendejas?

En plática con TUDN, el estratega de la Selección de México comentó. "El jugador tenía que firmar un documento y no quiso. No hay que darle vuelta a las cosas. Si la exigencia, o la duda, es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi una extorsión".