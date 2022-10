Para la Copa del Mundo de Qatar 2022 quedan tan solo 30 días, por lo que en estos momentos las diferentes selecciones clasificados al torneo comienzan a dar la lista de preseleccionados para el mundial. Una de ellos es Argentina que preconvocó a Luka Romero, futbolista que nació en México.

Sin duda hay mucha expectativa en estas horas a la Selección Nacional de México debido a que en las próxima horas se hará oficial los primeros 50 jugadores que seleccionará Gerardo Martino. Debido a esto, hay muchos atentos a si habrá o no una sorpresa, mientras se sabe que por ejemplo Javier Hernández no será llamado.

Por otra parte, las miradas de los fanáticos mexicanos también están en los jugadores que serán convocados en Argentina, rival a derrotar en el Grupo C. Sin embargo, Lionel Scaloni no hizo oficial su prelista, pero diferentes reportes de periodistas argentinos adelantan los nombres a que los tiene en cuenta.

Entre ellos se encuentra un Luka Romero, actual jugador de la Lazio y que fue convocado para la selección mayor para la doble fecha ante Venezuela y Ecuador. Cabe recordar que el mediocampista nació en Durango, México, que era llamado el Messi Mexicano y a quien intentaron convencer para que represente al Tri.

Guillermo Ochoa criticado por su performance en América

Previo al partido ante Toluca, Guillermo Ochoa fue criticado por Christian Martinoli, quien marcó que tiene muchas falencias. A su vez, ante los Diablos Rojos tuvo una terrible falla cuando salió mal en gol de Haret Ortega, por lo que Paco Gabriel de Anda lo tundió. “Lo de Ochoa, yo entiendo que no es su fuerte salir, pero no lo puedes hacer así. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero ¿Así va a salir Ochoa con Lewandowski? Ni siquiera es que tarde, sale con temor la deja ahí, no puede un tipo de la jerarquía de Ochoa salir como salió esta noche", comentó.