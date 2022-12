Muy pocas son las personalidades del futbol mexicano que apoyaron y apoyan a Gerardo Martino, exentrenador de la Selección Nacional que protagonizó el fracaso del Mundial de Qatar 2022. Sus dirigidos tenían una gran posibilidad de eliminar a la Argentina en Fase de Grupos, pero todos sabemos cómo terminó la historia.

El Tri, que tantas veces fue criticado por no poder alcanzar los Cuartos de Final, esta vez ni siquiera disputó un cuarto partido. Es por ese motivo que el Tata dio un paso al costado apenas finalizó la participación del equipo en el campeonato. Y desde entonces, se ha tenido que aguantar las feroces críticas de aficionados, directivos, entrenadores, exjugadores y demás.

Ahora ha llegado el turno de Ricardo Osorio, exfutbolista de Cruz Azul, Monterrey y la Selección Mexicana, quien destrozó al estratega argentino por el trabajo realizado en tierras asiáticas. "Estuve en Qatar, he seguido varios procesos y (este) ha sido el más lamentable de todos, tenemos que llegar a este momento para tocar más fondo para sacar más provecho", apuntó para TUDN.

Más adelante explicó: "¿Por qué? Porque México no se merece estar donde está, ha hecho grandes Mundiales, nos hemos quedado en el cuarto partido, pero de qué forma. Hoy había jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a Chucky Lozano de espaldas, matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco".

Ricardo Osorio exige menos extranjeros por equipo en Liga MX

"En la Liga ya lo han dicho aqui, los extranjeros no tiene la culpa, nosotros por tener tantos, cinco es más que suficiente. Cuando vine acá me tocaron cinco muy buenos, Suazo, Basante, Ayoví, Cardozo, Chelito Delgado, pero hablamos de qué calidad", sentenció Ricardo Osorio, quien le pidió a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol que reduzcan el límite de jugadores no formados en México.