Se vienen los primeros dos partidos de la Selección Mexicana en su nuevo proceso. Con Diego Martín Cocca al mando, el conjunto nacional se medirá ante Surinám en el Estadio Franklin Essed (hoy, jueves 23 de marzo a las 18:00hs del centro de México) y Jamaica en el Estadio Azteca (domingo 26 al mismo horario). Ambos, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones CONCACAF.

Una buena parte de la afición tiene mucha expectativa sobre este nuevo ciclo, el cual estará comandado por un hombre que conoce muy bien el futbol azteca y supo lograr cosas importantes. Sin embargo, antes de verlo pisar un campo de juego con el traje de DT del Tri, ya cometió su primer error...

Tal como podemos apreciar, la convocatoria para enfrentar a Surinam será mucho menor a la de Jamaica, lo que ya marca una clara diferencia de "importancia" para el estratega. Esto se llama división de grupos, y lo han hecho absolutamente todos los técnicos que pasaron por la Selección Mexicana en el pasado, permitiendo que los mejores elementos rompan concentración o arriben a la misma cuando lo dispongan.

Con esta decisión le está dando mucha más carga y peso a un partido que a otro, por lo que los jugadores que jueguen hoy y no frente a Panamá no se podrán sentir considerados del todo. Y este mensaje de "dividir por jerarquía" en el inicio del proceso no es nada positivo, ni para el propio Cocca ni para los futbolistas implicados.

Lo correcto hubiera sido contar con el total de la convocatoria para ambos partidos, y no dejar desde su primera citación que los "europeos" se presenten unicamente al duelo más relevante y atractivo (será en el Estadio Azteca). ¿Lo bueno? Hay tiempo para que Diego Cocca tome cartas en el asunto y no permita que se repita, con lo que logrará una igualdad y equidad en la interna del grupo.