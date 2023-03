La afición se mostró muy impaciente en el duelo entre la Selección Mexicana y Jamaica, algo que no gustó en jugadores y cuerpo técnico.

En el encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Liga de Naciones CONCACAF 2023, la Selección Mexicana apenas igualó 2-2 ante Jamaica en el Estadio Azteca. A pesar de la pobreza del resultado obtenido, el elenco nacional se clasificó a la Fase Final de la competencia y también aseguró su lugar en la Copa de Oro de la Concacaf 2023.

Fue el primer partido de Diego Martín Cocca como entrenador del Tri en el Coloso de Santa Úrsula, y claramente no tuvo la noche que imaginaba. Además de que sus dirigidos no pudieron derrotar a los Reggae Boyz, miles de aficionados lo abuchearon y le dejaron en claro que no están para nada de acuerdo con su asunción.

El DT no fue el único apuntado: los fanáticos también cargaron contra varios jugadores, por lo que no fue un juego nada sencillo de sacar adelante para el plantel mexicano. Hirving Lozano, uno de los grandes referentes del equipo, platicó con TUDN tras el empate y lanzó un fuerte mensaje en contra de los medios de comunicación. ¡Los culpó de los abucheos!

"Somos ganadores. Los medios son los que afectan eso, la relación entre la afición y nosotros, y tienen que apoyarnos. Sólo le pido a la afición que apoye a cada uno de los jguadores, porque se rompen la madre, no es fácil. Jamaica es un rival muy fuerte", explicó el Chucky.

Por otro lado, admitió que este partido le dejó sensaciones "muy positivas" más allá del resultado. "Yo creo que el esfuerzo de mis compañeros, las ganas y el ímpetu, el siempre tratar de ganar el partido. Con eso me quedo", reveló el delantero del Napoli que marcó un tanto de penal.