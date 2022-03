El presente futbolístico de Raúl Jiménez, que ha sabido mantener durante varias temporadas, hace que casi no existan cuestionamientos en torno a su figura como la principal carta de ataque del seleccionado mexicano. Sin embargo, todavía se debate por qué Gerardo Tata Martino pasa de contar con Javier Chicharito Hernández como principal recambio para al atacante de los Wolves.

En su momento, el entrenador argentino había intentado poner fin al debate expresando que sus razones eran pura y exclusivamente futbolísticas. Pero lo cierto es que dentro de una cancha de futbol el delantero de Los Angeles Galaxy ha hecho méritos como para volver a ser parte de las convocatorias.

"Desde lo futbolístico, no hay dudas que Javier Hernández tendría que estar. De hecho con la baja en el juego que tuvo Raúl Jiménez, de la que da la sensación que ya se está recuperando, dudabas de a quién poner. Porque Javier Hernández viene de una franca recuperación futbolística. Sí creo que Jiménez está encaminado a ser titular. Pero después de Jiménez está Javier Hernández, indiscutiblemente", expresó Roberto Gómez Junco en la mesa de debate de Fútbol Picante.

Y agregó: "El problema es que no lo aclaren ya, que no digan abiertamente que Javier Hernández está vetado y que por eso no lo van a convocar. O que Martino diga que desde más arriba le dijeron que no lo convocara. O que Yon de Luisa explique por qué no está. Porque en términos futbolísticos es cada vez más insostenible".

Críticas de Francisco Palencia a Tata Martino

En las últimas horas, a nada del partido que las selecciones de México y Estados Unidos disputarán en el Estadio Azteca, Francisco Palencia salió con los tapones de punta a criticar la gestión de Martino como entrenador, especialmente la decisión de naturalizar a Rogelio Funes Mori cuando entiende que hay futbolistas mexicanos fuera de la convocatoria que tienen su misma o mayor jerarquía.

"Para mí, Henry Martín es una gran punta, Corona es el mejor jugador que va por fuera, Alexis Vega y Santiago Giménez son grandes jugadores, no naturalices a alguien que te va a aportar lo mismo que un mexicano, naturaliza a alguien que te marque la diferencia", señaló en W Radio Deportes.