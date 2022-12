Enrique Meza es considerado como uno de los mejores entrenadores mexicanos de la historia, pero no tuvo una buena relación con la Selección Mexicana cuando todavía ejercía. La gran oportunidad le llegó en septiembre del 2000, luego de lo que había sido el segundo ciclo de Manuel Lapuente. Pero no le fue del todo bien y en una plática para TUDN confesó los principales motivos.

Ojitos venía de realizar un trabajo magnífico con el Deportivo Toluca, en donde había conquistado 3 títulos de Liga MX en un lapso de 2 años y arrasaba con todos los rivales que se le ponían en frente. Es por eso que la gran mayoría de fanáticos lo pedían para el Tri y los directivos hicieron lo que ellos querían: darle el cargo al oriundo de Ciudad de México. ¿Y qué pasó?

"Estuve 9 meses, creo que no valoré bien esa oportunidad. Yo no pedí ir a la Selección Mexicana, la Selección me llevó, me llevó la gente, me pidieron y fui. Hoy me doy cuenta que me equivoqué. Desde aquel momento me di cuenta que me había equivocado", confesó Enrique Meza ante la consulta de Ricardo Peláez sobre su paso por el elenco nacional.

Más adelante agregó: "¿Por qué? No llamé a algunos jugadores, otros no quisieron venir conmigo, no voy a dar nombres, pasó con Cruz Azul, no le quité jugadores porque estaban jugando la Libertadores. Por eso me merezco todo lo que me pasó, porque no hay nada tan importante como la Selección Nacional".

"Hace años, cuando fracasé, me di cuenta que me equivoqué, que tenía tanta ansiedad, tantas ganas de estar que me equivoqué en todos los sentidos, no le di a México lo que necesitaba, lo pagué carísimo, se dijeron muchas cosas, pero al final de cuentas di una conferencia de prensa el día que me despidieron", sentenció Ojitos.

Los números de Enrique Meza como DT de la Selección Mexicana

Enrique Meza estuvo al mando de la Selección Mexicana entre septiembre del 2000 y junio del 2001. Dirigió un total de 18 partidos: ganó 4, empató 3 y perdió 11. Fue un fracaso total en la Copa Confederaciones 2001 y cosechó pésimos resultados en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2022, por lo que fue despedido.