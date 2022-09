Reconocido por su gran capacidad de definición, el delantero polaco Robert Lewandowski, inspira respeto y hasta preocupación en Javier Aguirre debido a que el Mallorca, su equipo, lo enfrentará con el Barcelona y también seré rival de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Robert Lewandowski está en su primera temporada en La Liga con el Barcelona y es el líder de goleo de la temporada 2022-23 de la primera división española con ocho goles. Este sábado el Mallorca recibirá al equipo culé en el estadio de Son Moix y así lo espera el director técnico mexicano Javier Aguirre.

"Nos gusta que estén los mejores dentro, el Barça tiene un banquillo que ya lo quisiéramos algunos equipos de titulares. El que juegue lo hará bien, seguro", dijo Javier Aguirre. Después de seis jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar con 16 puntos y el Mallorca es décimo con ocho puntos.

Ante el partido entre el Mallorca y el Barcelona, el director técnico del equipo balear Javier Aguirre enfocó especialmente en la presencia de Robert Lewandowski: "Es un matador de área, no le puedes permitir ni un centímetro porque te la manda a guardar. Desde cualquier parte".

México contra Polonia y Robert Lewandowski

El próximo martes 22 de noviembre, la selección mexicana se presentará en la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Polonia y su estrella Robert Lewandowski. Al respecto, Javier Aguirre tiene una expectativa desalenatadora: "Lo he visto por la televisión, no me ha tocado enfrentarlo en el terreno de juego. Tremendo killer de toda la vida. Además nos toca en el grupo de México en el Mundial, con Polonia, estamos jodidos".