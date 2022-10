A menos de un mes para que México haga su estreno en el Mundial de Qatar enfrentando a Polonia en el Estadio 974, hay quienes son optimistas sobre lo que el seleccionado que conduce Tata Martino puede hacer en la competencia, pero también son muchos los que opinan que el equipo no está para aspirar a grandes objetivos.

Quien prefiere no poner demasiadas expectativas en lo que El Tri puede hacer en la Copa del Mundo es Luis García, exfutbolista que representó al seleccionado mexicano en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998; y actualmente se desempeña como comentarista de TV Azteca.

"Hoy, el equipo mexicano penosamente está en un momento muy triste, por la situación de las vacas sagradas, muy grandes, están de retirada. Y el grupo joven que puede ocupar ese lugar, está a cinco años de distancia, entonces hay un pilar que no tienes", dijo haciendo referencia a la existencia de una brecha generacional.

"No hay una transición sana, los jóvenes no tienen sabiduría y las vacas sagradas, que han hecho una historia muy importante, ya van de salida, entonces hay un hueco generacional muy importante", profundizó en una entrevista concedida a Enrique Garay.

Por todo ello, a Luis García le cuesta creer que siga habiendo aficionados mexicanos, a estas alturas ya no tantos, que se ilusionen con la posibilidad de que El Tri se corone campeón mundial. "Tiene que ver con esta expectativa en donde ponemos en los jugadores nuestra felicidad y luego acaban diciéndole a la gente 'no me la pongas, porque te voy a destrozar la felicidad'. No le hemos ganado en un matar o morir a alguna de las mejores 15 selecciones de la historia, pero pensamos 'ahora sí vamos a ser campeones del mundo'", concluyó.