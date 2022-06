José Manuel “Chepo” de la Torre pidió que un duelo de preparación no determina cómo será el esquema que presente México en Qatar.

Uno de los entrenadores más polémicos que ha pasado por la Selección Mexicana sin duda es José Manuel “Chepo” de la Torre, quien, tras poseer la experiencia de tener las riendas del conjunto tricolor, decidió salir en defensa del actual estratega de México, pues asegura que lo importante es no perder de vista que solo es un duelo de preparación en descalabro que sufrieron ante Uruguay.

"No hay que olvidarnos que son partidos de preparación, dentro de esa preparación se van a cometer muchos errores y eso ayuda a que el técnico pueda ajustar. Recuerdo preparaciones que no fueron nada gratas y sin embargo hacen un buen mundial con buen fútbol", comentó el Chepo para Marca, en donde aprovechó para revelar que se quedó con un mal sabor de boca ante los charrúas, pero pidió paciencia.

"Siempre que no tenemos un buen resultado se tiene un mal sabor de boca, eso es indudable. Queremos que siempre nuestra selección gane y que juegue bien, pero siempre existen situaciones diferentes y eso hace que el equipo no funcione adecuadamente. Te puedes equivocar, pero se tiene que ver una contundencia en las formas, cosas que no notó en esa determinación, nos meten goles muy fáciles".

De la Torre también aprovechó para hacer un análisis de lo que le puede estar faltando al conjunto del entrenador sudamericano: "Realmente tienes que conocer las circunstancias que están pasando, todo lo que hablamos muchas veces es lo que percibimos de la televisión. Hay cosas que son notorias y el equipo tiene que ser muy contundente para defender su marco y para desarrollar oportunidades al frente".

“Chepo” también se pronunció ante la ausencia de “Chicharito”: "Es complicado, no sé porque lo habrá dejado de llamar, sé que ha tenido altibajos, ha recuperado nivel y es un jugador que tiene contundencia. Es difícil saber si lo llamarías o no, porque no estás dentro del entorno. Tiene que ser con lo mejor de México, el chiste es que estén en su mejor nivel. Ya tienes que empezar a definir tu grupo y los jugadores tienen que estar en su mejor nivel porque puede haber cambios y te puedes quedar fuera".