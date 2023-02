Después de la destitución de Raúl el Potro Gutiérrez, la directiva de Cruz Azul anunció a Joaquín Moreno como director técnico interino para que se haga cargo del equipo celeste en el partido contra Puebla correspondiente a la octava jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Desde que Raúl el Potro Gutiérrez estaba condicionado a dar resultados para sacar al Cruz Azul de la parte baja de la clasificación, comenzó el desfile de candidatos a ser el nuevo director técnico de Cruz Azul, entre ellos Juan Francisco Palencia, Ricardo Tuca Ferretti, Antonio Mohamed, Raúl el Chepo de la Torre, Hugo Sánchez y hasta Ricardo Gareca.

Ante el momento crítico que atraviesa Cruz Azul, el inolvidable César el Chelito Delgado dio su opinión de los candidatos a ser el nuevo director técnico de Cruz Azul: "Me gustan los nombres que están sonando. (Antonio) Mohamed, Hugo Sánchez, incluso (Ricardo) el Tuca Ferretti. Son todos entrenadores con mucho prestigio, no tengo preferencia por ninguno en particular. Solo deseo que el que sea asignado pueda revertir la situación, y se implemente un proyecto integrado desde Fuerzas Básicas hacia arriba".

A diferencia de Carlos Hermosillo, quien rechaza la posible llegada de Hugo Sánchez a Cruz Azul, César el Chelito Delgado lo ve con agrado y le tendría fe: "los candidatos que están sobre la mesa, (Antonio) Mohamed, Hugo Sánchez, Tuca (Ricardo Ferretti) o (José Manuel) Chepo de la Torre, todos son entrenadores de mucho prestigio, que conocen muy bien el futbol mexicano, y al que le toque bienvenido sea. Le deseo lo mejor y que ponga a Cruz Azul donde se merece y donde debe estar: en los primeros lugares, y peleando el campeonato".

Chelito Delgado lamenta la situación de Cruz Azul

En entrevista para el diario As, César el Chelito Delgado lamentó la situación que atraviesa el club en el torneo Clausura 2023, en especial por tres jugadores que integran el plantel celeste: “Cruz Azul no se merece estar en este lugar. Es una institución prestigiosa y muy grande. Sinceramente me pone muy triste la situación que se está viviendo hoy en día. Tengo amigos como el Cata (Julio César Domínguez), (Carlos) Rotondi, o Charly Rodríguez, y es difícil ver al equipo así. Esperemos que esto se pueda revertir, como se ha hecho siempre".