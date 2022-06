La Selección Mexicana se vio superada en todos los sentidos por Uruguay, en un partido amistoso que la Celeste ganó con absoluta comodidad por 3-0. Un gol de Matías Vecino antes de finalizar la primera mitad y otros dos de Edinson Cavani tras el descanso, dejaron sin resupuesta al equipo de Gerardo Martino en su segunda prueba de la gira por Estados Unidos.

El seleccionado sudamericano tuvo el control absoluto del partido y apenas sufrió algunas llegadas aisladas por parte del Tri. Sin embargo, en el plantel del combinado azteca hay quienes consideran que lo sucedido ante Uruguay no fue más que un accidente y la Celeste solo se aprovechó de la situación, como argumenta Israel Reyes en una entrevista con TUDN.

"No, para mí no es una realidad (la superioridad de los uruguayos), es algo que se les dio un gran partido, aprovecharon sus oportunidades. No tuvimos tanta profundidad, no se nos dio el resultado, pero para mí no es el resultado final, estamos para pelear ante ese tipo de equipos", dijo el futbolista de Puebla sobre lo que fue el partido contra los charrúas.

En ese sentido, Reyes considera que el amistoso es de gran utilidad para la Selección Mexicana en el camino de afinar detalles y responder mejor en estas situaciones. "Nos prepara mucho mentalmente el partido que tuvimos contra Uruguay, como saber fortalecernos dentro del campo como equipo, seguir trabajando para ajustar detalles y llegar de la mejor forma al Mundial".

¿Cómo ha sido la gira del Tri?

La Selección Mexicana inició con el pie derecho al vencer a Nigeria por 2-1, un resultado que no convenció del todo por el rival del que se trataba. Luego vino la dolorosa goleada sufrida ante Uruguay por 3-0 y finalmente cerrarán la gira de amistosos con el compromiso contra Ecuador, el cual se llevará a cabo este domingo 5 de junio en el Soldier Field, de Chicago.