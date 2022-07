Uno de los grandes jugadores que tiene la Selección de México es Johan Vázquez que hoy milita en el Unione Sportiva Cremonese de la Serie A. Por otra parte, a días de que inicie el calcio, el mexicano comentó que en Italia se terminó de formar como futbolista ya que logró aprender a defender mucho mejor y que en la Liga MX por ahí los atacantes te perdonan un error.

No hay que dudarlo, el jugador formado en Pumas es el mejor defensa central que tiene en la actualidad el Tri de Gerardo Martino. Sabe defender, sabe cuando meter el pie, sabe en que momento hacer la falta y entiende cuando hay que salir a presionar. Lo único que le falta es más confianza por parte del estratega argentino en el Tri.

Cabe mencionar que esto no es casualidad, sino que es fruto del esfuerzo que lo lleva a marcar la diferencia y mantenerse en la primera división de la Seria A. Por otro lado, en diálogos exclusivos con TUDN el defensa comentó que fue Italia donde aprendió a defender y que fue esta liga donde terminó de formarse.

"Yo creía que sabía defender en México, pero cuando llego acá hay cosas que nunca me las enseñaron o que las vi jugar en el mismo campo, acá tampoco es que te enseñen en el entrenamiento, te las aprendes jugando... Cómo se giran los delanteros, cómo son para aguantarla. Allá tal vez te las perdonan, acá nadie te perdona una solo", expresó Johan Vázquez.

Y agregó: “Desde el primer momento me hicieron saber que venía como central, ellos me querían en ese lugar para poder competir y hacer mi mejor futbol. Me pude haber ido a otro lugar y la situación hubiera sido diferente, a lo mejor me hubieran visto como lateral, o voy y le tengo que competir a un tipo que lleva cinco años en el equipo".