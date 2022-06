Una de las incógnitas más sonadas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 fue la ausencia de Gerardo Arteaga con la Selección Mexicana de Jaime Lozano, pues además de dar la edad se decía que estaba pasando por un gran momento en Europa mientras militaba en el futbol de Bélgica, pero al parecer esto tan sólo fue una fachada, pues el propio futbolista mexicano reveló la razón por la que no fue con el Tri a la justa olímpica.

En una charla con el youtuber, Werevertumorro, Arteaga decidió abrir su corazón y dio a conocer que previo a este magno evento se encontraba viviendo una fuerte depresión, pues estaba prácticamente solo en Bélgica con su actual equipo el Genk, a donde emigró después de estar con Santos en 2020, por lo que le tocó vivir gran parte de la pandemia por Covid-19 lejos de México y de su familia, llegando a vivir mucho tiempo en soledad.

“Mi ausencia en los Olímpicos; pedí descansar, estuve siete meses acá solo, vino mi novia en febrero y estuvo tres meses, porque solo pudo estar 90 días como turista y se regresó y me volví a quedar solo. Aquí yo no tengo amigos, a alguien que hablé español. Entré en una depresión, que fueron como dos o tres meses, ni siquiera dormía en mi cuarto, dormía en la sala y con la tele encendida porque había veces que me sentía muy solo. Llegaba de entrenar y era aventar la mochila y sentarme en el sillón sin comer ni cenar”.

Y es que de acuerdo a lo que dio a conocer Arteaga, a este le ha costado demasiado adaptarse al futbol belga, sobretodo por las cuestiones del idioma pues no sabía cómo interactuar con otros: “Sí, está muy difícil vivir tan lejos de mi familia porque es todo muy diferente acá. Sí está muy complicado. Como me vine solo, sin ningún familiar, porque en esos tiempos Bélgica tenía cerradas las fronteras por la pandemia. Estuve solo desde agosto hasta febrero, que vino mi novia. Hasta quería regresarme, porque no era como que venía un amigo a visitarme u otro familiar, los primeros siete meses así fueron. No podía salir de aquí, la primera Navidad y año nuevo, mi cumpleaños, la pasé aquí solo. Hasta dudaba si había hecho una buena elección de haber venido”.

Arteaga también destacó que prácticamente no le dieron tiempo para despedirse y hacerse la idea de que tendría una nueva vida: “Todo fue por medio de mi representante, él me habló y me dijo que había un equipo interesado en Bélgica, yo no conocía nada de la Liga de acá y todo eso fue en la pretemporada con Santos, que duró dos semanas, yo pensé que no iba a pasar porque incluso jugué la primera jornada en Ciudad de México y al día siguiente, en cuanto aterrizamos en Torreón, me habló el presidente del club y me dijo ‘te vas a Europa, tú ya no te presentas aquí mañana'”.