Gibran Lajud tomó una decisión muy importante para su carrera y ahora, al aceptar jugar para la Selección del Líbano, se encuentra a la espera de que FIFA realice su cambio de Federación para entonces poder ser llamado a las eliminatorias de Asia rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Dentro de todo, el arquero no quedó con molestia alguna por encontrar en Líbano la oportunidad que no ha tenido con la Selección Mexicana, por el contrario, se dijo sumamente agradecido con el balompié nacional y el Tricolor por todos los llamados que en su momento tuvo, incluso desde categorías juveniles.

“La verdad es que no (tiene molestia), estoy muy agradecido con el futbol mexicano, con la Selección Mexicana, con la Federación Mexicana y la afición. Todos los procesos en Selección Mexicana desde la Sub-18 cuando recibí mi primer llamado, llegué con mucha ilusión, con el deseo de ser participe de diferentes procesos, de las diferentes competencias, Mundiales, ir a unos Juegos Olímpicos, poder estar en la Selección Mayor. Las oportunidades las tuve, se me dieron, obviamente cada técnico tiene sus preferencias, selecciona a los jugadores que considera en el momento son los ideales para sus pretensiones y el bien de la Selección Mexicana. No hay más que agradecimiento por las oportunidades que se me brindaron, tuve muchas convocatorias tomando en cuenta desde menores hasta mi participación con la Selección mayor”, dijo.

En su charla con Bolavip México, Lajud destacó que si algo destaca a México es la gran calidad que tienen sus arqueros y la constante competencia que existe en la Selección por ser el titular del arco tricolor, mismo que hoy defiende Guillermo Ochoa, de quien recordó se encuentra nominado para ser el mejor portero del mundo.

“Si nos vamos a años atrás, México si algo ha tenido solido es la portería. Es una posición donde siempre ha existido una gran competencia, los porteros mexicanos son reconocidos por la afición mexicana y también en el mundo. Recientemente Memo ha sido seleccionado y está en el proceso del premio al mejor portero del mundo. Se habla del portero mexicano en el mundo y esta generación tiene grandes porteros y candidatos. En la Liga MX somos varios porteros que podemos ser convocados y participar en un proceso mundialista o en un Mundial con diferentes selecciones; tenemos el caso de Antony (Silva) con Paraguay, Camilo (Vargas) con Colombia, Andrada ha sido seleccionado de Argentina, además de toda la baraja de arqueros mexicanos que pueden ser considerados en el Tricolor. Si se me da la oportunidad y se hace el papeleo correspondiente, también poder estar presente con la Selección del Líbano”, comentó.

ORGULLOSO DE SU IMBATIBILIDAD

Precisamente dentro del futbol mexicano, Gibran Lajud ostenta una marca de imbatibilidad la cual alcanzó en el torneo Clausura 2018, cuando registró 516 minutos sin recibir gol, con lo que superó los 477 que en su momento registró Jesús Corona con Cruz Azul en el torneo Clausura 2015.

“Es un logro personal importante que esté tu nombre en los récords de la liga mexicana tomando en cuenta que es una liga con grandes arqueros y tener esa marca vigente todavía motiva y te impulsa a seguir trabajando para que no se quede ahí, que se acompañe de más logros personales y campeonatos colectivos, aspiraciones de Selección y ¿por qué no el Mundial?”, sentenció.