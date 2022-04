La Selección Mexicana venció por 1-0 a Honduras en condición de visitante, y ya tiene asegurado, como mínima, la participación en el Repechaje para acceder al Mundial de Qatar 2022. De momento, el Tri se ubica en el tercer lugar de las Eliminatorias Concacaf, pero con apenas un punto más en la última fecha ante El Salvador, obtendrá su clasificación de manera directa. La pelota parada salvó al equipo de otra floja actuación.

Los tres puntos y la clasificación no pueden tapar que la Selección Mexicana volvió a dejar una preocupante imagen, con poco funcionamiento colectivo ante un rival muy inferior y sin la jerarquía individual del Tri. El equipo dirigido por Gerardo Martino tuvo serios problemas para superar al peor equipo de las Eliminatorias Concacaf, por lo que volvió a hablarse sobre la continuidad del proceso.

Quien aprovechó el flojo rendimiento de México para dejar en claro su opinión, fue el histórico goleador Hugo Sánchez, quien recalcó la necesidad de un líder que tenga interés en los resultados deportivos más que en los económicos. En diálogo con David Faitelson, expresó: “Ya sabes que, por México, hago lo que sea, hasta trabajar gratis, y si me llama la selección ahora, yo iría hasta gratis, fíjate, iría gratis. Yo para dirigir a la selección mexicana iría gratis con el afán de ayudar a México y colaborar para que México pueda ir al Mundial y poder estar bien dirigidos y gratis”.

El propio Hugo Sánchez sabe que también se ha postulado para dirigir al Tri en el pasado: “Eso ya lo dije desde hace mucho tiempo. David, sabes perfectamente lo que dije, se lo dije a todos los directivos así, enfrente a todos: ‘podemos ser campeones del mundo’ y les dije ‘hacen falta tres etapas’, se los he reiterado, pero ellos no lo creen, porque no creen en ellos, no creen en lo deportivo, solo creen en el negocio y piensan en ganar dinero, no piensan en ganar títulos y cuando se piensa así no se pueden conseguir cosas importantes”, enfatizó.

¿Cabezas de serie?

Pese a que todavía no aseguró su clasificación para Qatar 2022, México podría lograrlo en la última jornada, donde además, tendrá chances de ingresar al Bombo 1 para el sorteo. Para eso, además de derrotar a El Salvador, deberá esperar que Alemania supere a Países Bajos en el Amistoso FIFA y que Macedonia del Norte elimine a Portugal en el Repechaje UEFA.