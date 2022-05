La Selección Mexicana jugará esta noche un amistoso frente a Nigeria, en lo que será el comienzo de la etapa preparatoria con vistas al Mundial de Qatar que dará inicio en noviembre. Por la fecha en que se jugará el certamen, el partido cobra trascendencia, ya que no habrá demasiado tiempo de trabajo en las semanas previas al puntapié inicial.

En la previa al amistoso, Guillermo Ochoa, uno de los capitanes de la Selección Mexicana, dialogó con Mediotiempo y respaldó al entrenador Gerardo Martino: “El Tata ha mantenido un abanico de jugadores desde la primera Copa Oro (año 2019) y ha trabajado para ir puliendo el estilo de juego; el jefe del barco es el Tata, el que decide qué jugadores van a la Selección es él y hay que apoyar”, concluyó el experimentado guardameta.

Asimismo, Ochoa sabe que suele haber mucho debate alrededor de las convocatorias, pero se alinea detrás de su entrenador: “Esa polémica de quien está y quien no está sucede en todas las selecciones, no solo en México y en todas es difícil que un entrenador, con poco tiempo para trabajar, cambie tantos jugadores entre convocatorias”. Para el Memo, hay un factor fundamental: “Es complicado, porque no hay tiempo para trabajar”, remarcó.

Pese a las críticas que ha recibido la Selección Mexicana y el propio Martino, Ochoa afirma que puertas hacia dentro nunca han dudado: “De nuestra parte el apoyo al Tata ha sido el mismo desde el día uno, porque buscamos normalizar la situación. Sabemos lo que pasa de la puerta de la Selección hacia dentro y los que tenemos experiencia debemos dar tranquilidad y no preocuparnos de más por otras situaciones, para trabajar tranquilamente”, reflexionó.

Se exige demasiado

Por otro lado, Ochoa considera que en Eliminatorias se le exige mucho al Tri, pero afirma que han cumplido: “En la Selección, después de calificar, te sacas un peso de encima, porque es un compromiso con la afición y el país. No es sencillo y se nos obliga a algo cuando no es sencilla una eliminatoria. Y lo resolvimos bien”. De todas formas, admite un pequeño margen de mejora: “Hicimos unas buenas eliminatorias y por ahí de local nos faltaron algunos detalles”.