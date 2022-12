La eliminación en primera fase del Mundial de Qatar 2022 significó un duro golpe para el futbol mexicano. El Tri llevaba desde 1994 clasificándose a la próxima instancia, pero en esta oportunidad no pudo superar el Grupo C que acabó por clasificar a Argentina y Polonia a la próxima instancia.

Tras la decepción, Henry Martin señaló a los jugadores que podrían tomar el liderazgo en la Selección Mexicana: "Tenemos una gran camada de jugadores, hasta los mismos 'sparring' que fueron, son excelentes jugadores. Ayudaron en todo lo que necesitábamos y creo que para ellos la experiencia de haber estado con nosotros entrenando, estar en la tribuna y ver lo que se vive en un Mundial va a ser muy bueno para México", explicó el delantero.

Henry Martin, que marcó un gol en tres encuentros disputados (frente a Arabia Saudita), insiste en el potencial que tienen estos futbolistas jovenes: "Todos ellos serán una camada muy buena porque si bien no compitieron estuvieron a la par de nosotros viviendo esa experiencia", reflexionó.

Por otro lado, el delantero americanista avisó que no se relajara después de haber estado en Qatar 2022: "Podrían decir que como ya fui al Mundial me voy a relajar, pero no es así, yo tengo metas a corto, mediano y largo plazo. En el próximo Mundial quiero estar ahí y más porque ya sé lo que es vivir uno y me quedé frustrado y triste porque no pudimos lograrlo, entonces siendo el Mundial en México para mí será más orgullo".

¿Quienes fueron los sparrings de México en Qatar 2022?

Emilio Lara, Víctor Guzmán, Isaías Violante, Mauricio Isaías, Alfredo Gutiérrez, Karel Campos, Sebastián Pérez, Fidel Ambriz, Heriberto Jurado, Emilio Martínez, Santiago Trigos, Román Martínez, Jesús Hernández, Alí Ávila y Jorge Ruvalcaba fueron los sparrings de la Selección Mexicana en Qatar 2022.