Este miércoles 19 de abril, la Selección Mexicana de Futbol disputará un amistoso internacional ante su similar de Estados Unidos en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona, en lo que será el tercer encuentro de Diego Martín Cocca como director técnico del equipo nacional.

Al no tratarse de una fecha FIFA, el entrenador argentino debió echar mano de casi todos futbolistas de la Liga MX. Sin embargo, pasó por alto a uno de los mejores prospectos que actualmente es titular indiscutido en Cruz Azul, y ya había tenido participación de la mano de Gerardo Martino.

Se trata de Erik Lira, centrocampista vital en la alineación de Ricardo Ferretti en La Máquina. A pesar de ser "ignorado" por el nuevo timonel nacional, confesó que no se desanima y se enfocará en seguir mejorando su rendimiento para en algún momento poder regresar a vestir la Tricolor.

"Yo quiero estar en la selección. Yo siempre digo que si un jugador no quiere estar en selección, no tendría por qué jugar futbol. No hay nada más lindo que defender a tu país. No he recibido ningún tipo de contacto de Cocca, pero no pasa nada, no me afecta. El proceso es muy largo. Hay que seguir peleando", declaró en conferencia de prensa.

Los convocados de Cruz Azul al Tri

Cabe mencionar que, de la plantilla de La Máquina del Cruz Azul, Diego Cocca decidió convocar a Uriel Antuna y Carlos Rodríguez para enfrentar a los de las Barras y las Estrellas. Los referentes del cuadro Cementero fueron una fija durante el proceso del Tata y ahora vuelven a ser tomados en cuenta.