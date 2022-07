El polémico directivo estaría solicitando no ser el "Bombero" del equipo azteca, y tener un contrato a largo plazo que no dependiera del resultado en el Mundial.

Los rumores no cesan acerca de quién será el sucesor de Gerardo Torrado en el manejo de Selecciones Nacionales, y en esta ocasión todo parece indicar que, entre los candidatos potenciales para ocupar este puesto, el que iría ganando la carrera es el controversial Jaime Ordiales, Presidente Deportivo actual de Cruz Azul, quien estaría más avanzado en las negociaciones con Yon de Luisa y compañía.

Pero al parecer conseguir el sí del exdirectivo del América le estaría saliendo más caro de lo esperado a la Federación Mexicana de Futbol. De acuerdo a lo revelado por Récord, la relación que forjaron De Luisa y Ordiales en las Águilas no estaría ayudando de mucho para que el directivo firme sin contratiempos, pues tan sólo han sido charlas telefónicas entre ambos sobre lo que pueden ofertar, además de que Jaime tiene primero que cumplir con el armado final del equipo cementero para después embarcarse en una nueva aventura.

Y es que en La Noria no han conseguido la contratación de su flamante tercer refuerzo, además que los directivos le habrían pedido recomendar a alguien para que tome el cargo que dejará vacante. Tras conseguir estos pendientes tendrá la libertad de unirse a Selección Mexicana y comenzar a platicar con Gerardo “Tata” Martino, así como con el cuerpo técnico que ha conformado, los capitanes, y el resto del equipo.

Pero esto no sería tan sencillo como parece pues habría una exigencia específica por parte de Ordiales, quien habría solicitado que el puesto no sea por seis meses, y no ser tan sólo un bombero hasta el Mundial, sino que se le asegure su continuidad y esta no esté supeditada al resultado en la Copa del Mundo de Qatar, ya que eso estaría cortando el margen de trabajo para el siguiente proceso.

Así que antes de asumir el cargo, el polémico directivo quiere dejar muy claro ese punto y así pueda irse tranquilo de Cruz Azul y pensar en el siguiente proceso mundialista y la opción de estar en dos Mundiales. Situación un poco apremiante para Yon pues este está ansioso de presentar una nueva estructura era urgente, ya que luego de quitar a Gerardo Torrado su posición quedó expuesta, los resultados pertinentes han faltado o lo que esperan o prometieron para el Mundial de Qatar, y eso comprometería su lugar en la FMF.