Recién cumplidos los 20 años de la derrota de la selección mexicana ante la de Estados Unidos en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, Javier Aguirre se confesó en el programa de entrevistas de Hugo Sánchez y reveló que ese ha sido el peor partido en su carrera como director técnico.

Javier Aguirre le reveló a Hugo Sánchez que llegó sobrado de confianza ese 17 de junio de 2002 al estadio de Jeonju. También reconoció que le hizo falta capacidad para resolver el partido en el tema táctico y que fue soberbio al no escuhar a su auxiliar técnico Guillermo Vásquez.

"La derrota con los americanos me dolió en el alma, me sentí el peor entrenador de la tierra", confesó Javier Aguirre y detalló que tras el 2-0 "entro al vestidor destrozado, derrotadísimo, presentía algo malo y le llamé a mi mujer, estaba con mis hijos, lloraba y le dije se acabó, se acabó, hasta ahí me acuerdo... Las lágrimas de Silvia (su esposa), las mías, lloré amargamente por mi negligencia, por mi falta de lectura del partido, quizá por no hacerle caso a Memo, pero por mí incapacidad".

Javier Aguirre le explicó a Hugo Sánchez los motivos de esa dolorosa derrota ante Estados Unidos. "Vamos al Mundial y línea de cinco. Le ganamos a Croacia, a Ecuador, con Italia 1-1, primer lugar, nos tocan los americanos... ya les ganamos en el Azteca, bla, bla bla..., juego con línea de cinco, me hacen gol pronto (Brian McBride al minuto 8) y me equivoco. Hago línea de cuatro, meto un atacante más y no lo había entrenado, ahí se me fue, ya no jugamos bien, a empujones, hay un jugador que mete la mano, no había VAR, expulsan a Rafael Márquez en mediocampo, no me acuerdo qué hace y el 2-0 (Landon Donovan al minuto 65)".

Javier Aguirre y la derrota ante Argentina en Sudáfrica 2010

Ocho años después en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, Javier Aguirre llevó nuevamente a la selección mexicana a los Octavos de Final y en esta ocasión sufrió una derrota por 3-1 ante Argentina con un gol -el primero del partido- en fuera de lugar de Carlos Tevez que el Vasco le reclamó al árbitro central Roberto Rosetti. "Ponen la jugada allá arriba, el árbitro estaba enojadísimo, le dijo de todo a su línea, tiró su silbato y se fue al vestuario. En el túnel le dije 'no te mató el línea, te mató la pantalla".