Javier Aguirre es uno de los entrenadores más queridos del futbol mexicano, viviendo dos etapas positivas con el Tricolor y estando ahora en un momento estable con el Mallorca de España.

El Vasco tiene una gran imagen por su trayectoria como técnico. Sin embargo, vivió algunos momentos polémicos sobre todo en Sudáfrica 2010, cuando quedó fuera en los octavos de final a manos de Argentina.

En ese torneo, en la conferencia de prensa previo a medirse a la Albiceleste sorprendió su postura, saliendo cabizbajo y con la gorra tapándole todo el rostro, siendo interpretado por muchos como un mensaje derrotista.

En TUDN, Ricardo Peláez cuestionó a Aguirre sobre qué pensaba en esa reunión con los medios: “¡Que chinguen a su madre todos! Eso estaba pensando, no quería salir. Al final de cuentas salí y ahí está”.

El Vasco continuó dando su explicación: “Muy molesto, no quería salir. Tenía que hacerlo porque FIFA nos iba a multar. Estaba decepcionado porque nosotros llegamos al Mundial como llegamos. Teníamos cuatro puntos en dos partidos… Yo estaba irritado; decía, "no nos dan valor". Es decir, no están poniendo en perspectiva lo que están haciendo. Nos minimizaron, nos vapulearon, el entorno. Nos daban por perdidos, por derrotados. Estaba indignado, no nos daban ni un crédito, no se vale", aseguró.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22