Si bien está por comenzar la gestión de Diego Cocca como director técnico de la selección mexicana con los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam y Jamaica, se sigue visualizando que determinado entrenador venga o regrese al mando del equipo nacional.

Aunque actualmente está desempeñando un destacado papel como director técnico del Mallorca, al que paulatinamente ha acercado a la salvación del descenso, Javier Aguirre habló en la sección Cronómetro de ESPN, con el periodista David Faitelson, la posibilidad de volver a la selección mexicana.

En la historia de la selección mexicana, Javier el Vasco Aguirre tiene dos capítulos dedicados a la forma en que salvó la clasificación a las Copas del Mundo Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. "No le puedes decir que no nunca a tu país. Yo, las veces que me ha llamado México como entrenador, en 2001, 2009, en situaciones complicadas", recordó.

Javier Aguirre también habló de la oportunidad que tuvo de dirigir recientemente en la Liga MX porque pudo volver a México. "Ahora que me llamó Monterrey que estaba yo sin empleo, es tu país, carajo, está tu gente ahí, mis hijos, mi nieta, mi familia, mis hermanos, mi comida, mis cuates, mi banda".

El Vasco Aguirre y la selección mexicana

Asimismo, a sus 64 años de edad, Javier Aguirre se mostró dispuesto a volver a la selección mexicana si fuera necesario. "De cuando en cuando te viene bien ir a tu país y si encima es para, de alguna manera darle una alegría con la selección mexicana, pues qué mejor. Mientras esté activo y sea mexicano, que lo soy hasta la médula, y tenga capacidad, por supuesto que hay que estar ahí. Entendiendo que en 2001, 2009, y ahora había gente muy capacitada".