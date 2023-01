Con un nuevo torneo del futbol mexicano, las esperanzas se renovarán no sólo para la afición, sino también para los jugadores. Algunos de ellos, esperan hacer las cosas bien para ganarse una chance en la Selección. Por ejemplo, Oswaldo Alanís, quien se desempeña en Mazatlán y sueña con regresar al Tri.

El zaguero central sabe que no debe apurarse, pero confía en que si hace las cosas bien en su club, podría tener una nueva chance: "La idea es que ahorita puedo hacer lo mejor con Mazatlán, no sé qué venga, falta tiempo para el Mundial. Falta mucho, ahorita lo que tengo es esta posibilidad, y ojalá me convoquen y esté, y si no, que pueda sumarle lo más que pueda a Mazatlán y darle de vuelta esa confianza que me ha dado el club", reflexionó en diálogo con Mediotiempo.

El defensa de 33 años afirmó que mantiene la ilusión de jugar para la Selección Mexicana en los encuentros venideros: "Sí, siempre está. Desde antes estaba y seguía estando aunque estuviera él (Tata Martino). Tenía la ilusión de que en algún momento pudiera cambiar, pero no fue así". Ya en una nueva etapa, Alanís ve motivos para confiar en sus posibilidades: "Ahora con mayor razón, siempre un proceso nuevo te da la posibilidad de ir y de tener la chance de estar de nuevo dentro del mapa".

Aunque le tocó verlo desde afuera, Alanís no tuvo problema en reconocer que veía margen de mejora en su posición, pese a que Martino apostó en general por los mismos nombres: “Por cómo veía las cosas, fallas en la defensa y de repente ver de los pocos centrales zurdos naturales que estamos en el futbol mexicano. Así es la vida, así tocó, no era del gusto del entrenador. Yo lo que quiero es que a la selección le vaya bien", analizó el zaguero de Mazatlán.

Estar fuera de la Selección

Oswaldo Alanís estuvo en el proceso rumbo a Rusia 2018, al que igual no fue convocado, pero estar fuera del Tri durante cuatro años no fue nada fácil: "Hay momentos que da tristeza, que da nostalgia, tardes que te dan ganas de llorar. Uno siempre tiene la ilusión de aportarle a su país, tiene la edad, ves que estás en buen ritmo, no soy nadie para decir que lo merecía, no. Pero la ilusión siempre va a estar y cuando no te llaman, no estás en listas y así, sí es un golpe fuerte. Cuesta y por momentos es difícil”, aseguró.