Pese a estar viviendo un buen momento con el Atlanta United, el ex jugador de los Tigres UANL, Jürgen Damm, aseguró que en su carrera ha quedado a deber en ciertas ocasiones y por eso seguiría ausente de las convocatorias de la Selección Mexicana, pero a pesar de ello le hace un llamado a Gerardo “Tata” Martino, estratega del Tri.

“Sé que puedo dar mucho más. Creo que he quedado a deber en muchos momentos, pero en el tema compromiso siempre he sido un profesional dentro y fuera del campo. Lo que más quiero es regresar, retomar mi nivel, primero para aportar a mi equipo, y segundo que es lo más importante y que la verdad tengo en mente es regresar a Selección Mexicana. Hoy por hoy mi ilusión es poder ir a un Mundial. Sé que tengo que ser constante, que me tengo que consolidar en el Atlanta United para poder ser tomado en cuenta”, declaró para mediotiempo.

Damm también aprovechó para recordar los grandes momentos que vivió con el combinado azteca, pues señaló que, con 29 años de edad, aún tiene mucho que dar y quiere quitarse la espina de poder asistir a la justa mundialista, pues estuvo muy cerca de lograrlo cuando estuvo el proceso de Juan Carlos Osorio.

“Me tocó estar con el Piojo Herrera en los últimos partidos y al principio con el Profe Osorio hasta la lista de 26 jugadores para ir al Mundial, luego se recortó y me tocó quedar fuera. Pero lo sentí como un aprendizaje. Estar en la Selección Mexicana es lo máximo, a mí me encanta representar a mí país”, finalizó el futbolista azteca.