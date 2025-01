Duro revés para el FC Barcelona: LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomaron la decisión de rechazar las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor para la segunda parte de la temporada. Ambos jugadores fueron eliminados de la lista de buena fe por el incumplimiento del Fair Play Financiero por parte del equipo catalán y, ante la falta de regularización de las finanzas antes del 31 de diciembre, quedaron desafiliados.

La Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LALIGA-RFEF emitió un comunicado que reza: “Tras análisis de la normativa federativa aplicable la Comisión de Seguimiento están de acuerdo en no conceder el visado previo, ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado de acuerdo con la interpretación literal de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General de la RFEF que impiden que un jugador cuya licencia se cancele, pueda en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuviera vinculado”.

El Barça había solicitado una prórroga a la espera de concretar una venta de palcos del nuevo estadio, pero esta no fue otorgada y ahora deberán encarar el 2025 sin una de las figuras de la plantilla, por la cual le pagaron 55 millones de euros al RB Leipzig luego de la Eurocopa que ganó la Selección de España. ¿Y ahora?

Dani Olmo tendría que buscar un nuevo destino a meses de haber fichado por el Barcelona (GETTY IMAGES)

La desesperada medida que tomó Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor

Pese a la negativa de LaLiga y la RFEF, Joan Laporta no se rinde y llevó el caso al Consejo Superior de Deportes (CSD). En caso de recibir la negativa, le queda una última instancia: la justicia ordinaria. No obstante, este es un proceso que no será de un día para el otro, por lo que es un hecho que Olmo y Víctor se perderán el próximo partido de Copa del Rey y seguramente también la Supercopa de España.

Los equipos interesados en Dani Olmo

