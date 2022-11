A lo largo del ciclo comandado por Gerardo Martino, Raúl Jiménez ha sido el centrodelantero predilecto por el entrenador argentino. Con buena capacidad goleadora y muchos recursos técnicos, el futbolista del Wolverhampton se impuso sobre opciones como Rogelio Funes Mori, Henry Martin y Santiago Giménez. Sin embargo, su presencia en Qatar es todo un interrogante.

Tan solo faltan 16 días para que el Mundial comience, y menos aún para que las 32 selecciones participantes tengan que oficializar su lista de convocados. Raúl Jiménez continúa con su puesta a punto para recuperarse de la pubalgia que lo aqueja desde agosto y podría dejarlo sin su lugar en Qatar 2022.

El atacante de Wolverhampton habló con ESPN y explicó su proceso de recuperación: "Va bien. Ha sido un poco más largo de lo esperado, pero va bien. Estoy trabajando con balón, separado del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo". Sin embargo, Jiménez preocupó al confesar: "Puedo hacer varias cosas, pero todavía no estoy para competir. Se espera que esté más integrado y esté en mejor forma físicamente".

Para Jiménez, no sólo se trata de la lesión sino del ritmo de partidos: "A pesar de que van prácticamente dos meses desde mi último partido, creo que me he mantenido bien. He ido compensando la falta de ritmo con estar mejor físicamente", aseguró.

¿Se baja de Qatar?

Pese a sus progresos, Raúl Jiménez sabe que los tiempos apremian. "Es una motivación para estar listo lo antes posible. La lista se entrega el 14, me parece. Si para ese entonces yo mismo no me siento en condiciones, hasta aquí llegué y desearles la mejor suerte del mundo", reconoció el delantero.