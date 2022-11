Como todos sabemos, el 29 de noviembre del 2020 la vida de Raúl Jiménez cambió para siempre. Sufrió un terrible choque de cabezas con David Luíz, quien por aquel entonces defendía los colores del Arsenal, y se llevó la peor parte. Una fractura de cráneo lo obligó a dirigirse al hospital de manera urgente y a someterse a una cirugía, razón por la que encendió las alarmas en México y en todo el mundo.

Ya pasaron casi dos años de aquel accidente, y todavía el centrodelantero de la Selección Mexicana nos sigue sorprendiendo con sus increíbles historias de cómo vivió el proceso de recuperación. En este caso, platicó en una entrevista con TUDN, reveló nuevos detalles de este trago amargo que le tocó pasar y hasta se animó a compararse con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia.

El Lobo de Tepejí del Río comenzó dando una declaración escalofriante: "Al principio me acuerdo que me tenía que agarrar yo de la pared o ir agarrando de alguien porque como que me iba de lado. Cosas como para agarrar un vaso de agua me estuvieron ofreciendo, yo iba normal, pero cuando ya estaba cerca de tomarlo iba con más precaución para sí agarrarlo. Al final dicen los doctores que es normal".

"Iba a caminar las primeras veces al club después de dos semanas de estar en casa, y en las canchas está lleno de árboles. Siento que voy caminando, volteó a ver los árboles y se están moviendo", confesó Raúl Jiménez. Claro, la terrible lesión le trajo severas consecuencias en la faceta del equilibrio corporal, por lo que prácticamente tuvo que aprender a movilizarse de nueva cuenta.

Más adelante, sobre lo que fue su regreso a los entrenamientos, apuntó: "Cuando me junté al grupo me acuerdo que las primeras semanas era ‘nadie puede tocar a Raúl’, era sin contacto y yo me sentía Messi quitándome a todos. Casi para acabar la temporada, me dieron permiso de contacto y fue muy padre el regresar y volver a sentir esa emoción y ese roce con mis compañeros".