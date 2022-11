A lo largo del ciclo conducido por Gerardo Martino, tanto Raúl Jiménez como Rogelio Funes Mori fueron las primeras opciones para el puesto de centrodelantero. Sin embargo, los problemas físicos de ambos en este 2022 han abierto puertas a Henry Martin y Santiago Giménez.

A fuerza de goles y una gran transferencia al futbol europeo, Santi Giménez se ha convertido en uno de los reclamos más fuertes hacia Gerardo Martino. Se estima que el Tata deberá recortar a al menos uno de sus atacantes y el Bebote es el de menos experiencia, así como también tuvo menos protagonismo a lo largo del ciclo.

"No pasa nada. Si me toca estar es por un propósito y si no llego a estar, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste", aseguró Santi Giménez respecto a la chance de ser el atacante sacrificado.

El exCruz Azul asegura que "desde un principio sabía que era un poco ilógico llevar a cuatro cuando el técnico juega con un solo delantero. Entonces me lo imaginaba y por eso no me sorprendió tanto porque sabía que esa era la idea". La convocatoria de Santi Giménez depende mucho de cómo evolucione Raúl Jiménez de su pubalgia.

La revancha de Santi Giménez

Vaya o no al Mundial, Bebote está conforme con los pasos que ha dado y mira en perspectiva: "A los 18 años estaba en el quirófano por una trombosis y ahora la vida me ha dado una vuelta impresionante. Todo ha llegado muy rápdido y trato de acoplarme siempre con los pies en la tierra", reflexionó.