En la conferencia de prensa previa al partido amistoso que la Selección de México disputará este miércoles en Atlanta ante Paraguay, Gerardo Martino rompió el silencio en relación a la destitución de Gerardo Torrado como director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, que se decidió tras los fracasos recientes del seleccionado masculino sub-20 y del femenil mayor.

"Lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado. Me parece muy injusta y si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo porque terminara el proceso, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance, pero lamento profundamente porque merecía terminar este ciclo junto con su gente", señaló el entrenador.

Sin embargo, el exjugador y directivo Adolfo Ríos no se quedó conforme con las expresiones del Tata, pues consideró que de haberlo querido sí pudo hacer más ante la decisión de la FMF. "No estuve ni acuerdo ni entendí por qué salió Gerardo Torrado. Ojalá el hubiera terminado el proceso como debía ser", expresó el exdirector deportivo de los Gallos Blancos de Querétaro en Claro Sports.

"Donde no estoy de acuerdo con Martino es donde dijo 'no pude meter las manos' o 'no tuve nada que ver'. Si él defiende su proyecto, tenía que estar pensando en que Torrado fue parte de su equipo de trabajo, así como tiene a Scoponi, como tiene a sus auxiliares. Entonces, no es simplemente decir 'no pude meter las manos'. Yo creo que sí tenía él la capacidad, la autoridad, para poder decir 'terminamos este proyecto todos juntos o nos vamos todos'", agregó.

Y concluyó: "En este caso me queda claro que él sigue indicaciones y que con lo que no le gusta, a final de cuentas, termina diciendo 'cada quien en su papel, cada quien en lo suyo. Pero tendría que haber hecho mucho más de lo que está diciendo".