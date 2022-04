El ex defensa del Barcelona señaló que su exageración a la hora de presumir sus logros no ayudó a contribuir de manera positiva a la sana relación del vestidor mexicano.

Para muchos Rafael Márquez fue un jugador importante de la Selección Mexicana, por lo que señalan es una voz autorizada para hablar sobre lo que ha funcionado y no al interior del equipo tricolor. En esta ocasión el ex futbolista del Barcelona se atrevió a hablar del paso de Hugo Sánchez con el conjunto azteca, señalando que uno de los detalles que no lo hizo brillar como debía era su presunción a la hora de usar los colores mexicanos.

Durante una charla en el podcast Mother Futbol, el llamado “Káiser” aseguró que el “Pentapichichi”, quien sigue siendo una de las figuras más recordadas del Real Madrid, su manera de manejar el vestuario de México no fue la más idónea y por ello no consiguieron destacar a pesar del talento que existía. Incluso Márquez señaló que el canterano de los Pumas UNAM exageraba al presumir de sus logros sin enfocarse en motivar al equipo.

"Todos conocemos a Hugo Sánchez y quizás eso no le ayuda tanto a ser técnico de un equipo, porque no nada más es lo que tú hayas sido como futbolista y dar ejemplo de lo que fuiste como para poder motivar a un grupo y creo que desafortunadamente él le exagera en ese sentido y obviamente hay un momento en el que sí, porque yo lo sigo admirando e idolatrando, porque él sigue siendo mi ídolo por todo lo que hizo, pero sí como técnico por exagerar tanto en el 'yo hice, yo hacía' eso no le ayuda o aporta mucho a la motivación que creo que intentaba expresar en aquel momento".

Cabe recordar que Hugo se encargó de dirigir a la Selección Mexicana cuando México cayó en la final de la Copa Oro de 2007 ante Estados Unidos, época en la que ya militaba con los aztecas Rafa, además de que también ese mismo año, “Hugol”, los llevó a la Copa América, en donde la escuadra mexicana consiguió finalizar en un digno tercer lugar. Su salida se dio hasta marzo de 2008, después de que no consiguieran su pase a los Juegos Olímpicos de Beijing.

Mientras que Márquez ha sido también acusado de no ayudar a jugadores como Cuauhtémoc Blanco para que asistiera a la Copa del Mundo de 2006, y de igual manera se le criticó por no ayudar a que México cayera estrepitosamente ante Chile en la Copa América de 2015 por un marcador de 7-0, además de ser vinculado en temas de narcotráfico, los cuáles reveló la Tesorería de Estados Unidos.