Circunstancialmente, porque así sucede con los entrenadores, a Gerardo Martino le toca tomar una decisión que, dependiendo de cómo se resuelva puede beneficiar o perjudicar al seleccionado mexicano que hoy le toca dirigir mucho más allá de su ciclo, que finalizaría en diciembre de este año.

El otro protagonista de la historia es Marcelo Flores, futbolista de 18 años que milita en las filas del Arsenal de Inglaterra y que fue convocado por el Tata para disputar el último amistoso ante Guatemala, con un Tri conformado por futbolistas que no son los habituales, como medida de prueba para terminar de conformar el plantel mundialista.

Sucede que Flores todavía puede elegir representar a la Selección de Canadá, su país de nacimiento, y son muchos los que creen que esa decisión depende de su participación o no en el Mundial de Qatar. Martino ha sentido la presión, pero hasta el día de hoy no tendría intenciones de llevarlo entre sus convocados.

En diálogo con una fuente que tiene dentro de la Federación Mexicana de Futbol, el periodista Miguel Arzipe planteó en la columna que escribió para MedioTiempo cuál es actualmente la situación de Marcelo Flores con El Tri. "Se va a entercar en no llamarlo. Luego se va en diciembre y lo perdimos", señaló que le explicaron.

La fuente aseguró que no hay directivo que participe de las decisiones de Martino a la hora de armar la lista mundialista e hizo expresa su preocupación a futuro: "Alguien le tiene que decir que no es su selección, no es la de Martino, es la de México. Que no friegue, porque no tenemos prospectos jóvenes, ninguno, como para que lo deje ir", le dijo.