Víctor Guzmán atraviesa un presente magnífico con la playera del Deportivo Guadalajara y se ha convertido en una pieza fundamental para Veljko Paunovic. Él es, en parte, uno de los motivos por los que el cuadro rojiblanco se ha clasificado de manera directa a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Por eso, muchos lo han pedido para la Selección Mexicana.

Sin embargo, Diego Martín Cocca no lo ha convocado en sus primeros llamados y todo parece indicar que esto no cambiará en el futuro cercano. El Pocho es un jugador que puedee aportarle algo diferente al mediocampo y al ataque del Tri, por lo que llama verdaderamente la atención que no sea tenido en cuenta.

Guzmán, consciente de esta situación, volvió a "atacar" al entrenador argentino. Hace poco menos de un mes realizó su primer reclamo público, pero esto no le es suficiente. Ante los rumores de que está vetado del conjunto nacional por motivos extrafutbolísticos, lanzó una fuerte declaración para Fox Sports que podría quitarle todo tipo de posibilidad de ser citado.

"Yo siento que sí (estoy vetado), porque no hay otra explicación. Si es por eso (su dóping positivo en 2020), reconozco que fue un error. Soy hombre y lo acepto, pero estaría bien que me dijeran que no se me está llamando por eso", señaló con contundencia el Pocho, exigiéndole a Diego Cocca que sea sincero sobre su terminante decisión.

Más adelante completó: "Escuché que es por gusto de posiciones, pero que sean claros. Al final es su decisión, yo respeto y seguiré haciendo lo mío en el campo de juego. Me gustaría que me dijeran las razones, o se me mata la ilusión o sigo ilusionado". ¿Ganará algo con estos reclamos?