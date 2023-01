Aunque hasta la fecha solo parece haberse barajado el nombre de algunos candidatos y ha tomado prioridad intentar que el nuevo entrenador de la Selección Mexicana sea mexicano o conozca muy bien la idiosincrasia de su futbol, no parece haber mayores avances, o al menos no se han hecho públicos, respecto al que será sucesor del Tata Martino en el banquillo del Tri.

El último rumor situó en el centro de la escena el nombre de Marcelo Bielsa, mexicano no pero conocedor del futbol mexicano sí, a quien ya habían recomendado voces autorizadas como Cuauhtémoc Blanco y André-Pierre Gignac. ¿Pero cuando se sabrá realmente quién asumirá el mando de la Selección Mexicana?

Según avanzó Gustavo Mendoza en Fox Sports la Federación Mexicana tiene planeado ya hacer dos anuncios muy importantes el 31 de enero. "La intención de la FMB, con su presidente Yon de Luisa y los dueños que aunque ni tú ni yo lo creamos están en el mismo barco, es que el 31 de enero se presente la nueva estructura y también al entrenador", comenzó diciendo.

Sobre la posibilidad de que sea Marcelo Bielsa ese entrenador, explicó: "Sí es Marcelo Bielsa la opción número uno de México. La vez pasada Andrés Fassi fue hace ocho años a su casa y no lo convenció. Ahora, no sé si lo vayan a convencer o no, pero sí es la prioridad para la mayoría de los dueños, además en esta están unidos increíblemente”.

En caso de que haya negativa del entrenador argentino, algo que no extrañaría si se tiene en cuenta que de seguro vio y reprobó el trato que se le dio a Gerardo Martino, otras alternativas que se analizan para el banquillo del Tri son Ignacio Ambriz, Jaime Lozano y Miguel Herrera.