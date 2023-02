Es el tema del día y de la semana. Diego Martín Cocca ganó la pulseada y será el próximo entrenador de la Selección Mexicana para el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026. En paralelo, el argentino dejó de ser el estratega de Tigres UANL, quien en las últimas horas presentó al Chima Ruíz como su nuevo timonel para este Clausura 2023.

En las últimas horas, la institución Felina se anticipó a la Federación Mexicana de Futbol y anunció el rompimiento de la relación contractual con el DT sudamericano debido al acuerdo existente con el Tri, a pesar de los rumores que indicaban que podría dirigir al club hasta el final del torneo. Al mismo tiempo, Mauricio Culebro pronunció fuertes palabras en las que dejó claro que "nadie está por encima de la institución".

El enojo del equipo de CEMEX bien podría deberse a las contradicciones que Cocca habría mantenido con los directivos, las cuales relató el reconocido periodista Ignacio Suárez en las últimas horas. Según los dichos del Fantasma, en un primer momento el DT despejó la preocupación de la directiva al afirmar que no aceptaría tomar la Selección Mexicana, afirmando que era un hombre de palabra y haciéndose cargo de los (costosos) pedidos para el mercado de fichajes.

Fantasma Suárez relató supuestas mentiras de Cocca a Tigres

"El problema es que hablaron con Cocca en tres ocasiones y le dijeron 'oye, si hay la posibilidad de Selección que es muy posible que seas uno de los candidatos, dinos para saber'. Él eligió a Fernando Gorriarán que se lo comparon a Santos, él eligió que se fuera Florian Thauvin, porque les dijo 'no se preocupen, la Selección no es para mí, ya hablaron conmigo pero no es para mí, no en este momento, ustedes han confiado en mí, tengo contrato de dos años, yo soy un hombre de palabra y les he dado mi palabra a ustedes, la Selección si llega, llegará en otro momento, mi sueño era europeo, no voy a estar'", comenzó enunciando el analista con La Octava Sports.

Días después, Cocca habría vuelto a platicar con Tigres para comunicar que sí dirigiría al equipo nacional y que tenía todo hablado para poder conducir al Auriazul por el semestre completo, algo que terminaría por enfadar a la zona noble del club regiomontano, quien le mostró la puerta de salida.

"Eso fue el sábado. Cuando ayer (miércoles) pide hablar con ellos y les dice 'ya hable con Alejandro Irarragorri, ya me convenció y he decidido sí irme con la Selección, pero no se preocupen, ya hablé con él y puedo dirigir a Tigres esta temporada y en junio me incorporo a la Selección. Obviamente le dijeron 'aquí tenemos estas zapatillas de ballet, vete de puntitas y pa' qué te esperamos'. Empieza de la peor manera la era Cocca", remató Suárez en su relato.